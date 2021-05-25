Лукашенко 26 мая выступит с заявлением

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с заявлением в среду, 26 мая, в парламенте. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Лукашенко 26 мая выступит с заявлением
  • РИА Новости

«Зная о том, что президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики», — приводит её слова БЕЛТА.

Кочанова отметила, что глава государства принял это предложение.

Ранее СМИ писали, что Лукашенко во вторник может обратиться с заявлением по поводу инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

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