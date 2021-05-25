Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с решением прекратить авиасообщение и назвало это решение абсурдным.

«В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста. В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В дипломатической миссии считают, что такое решение Киева выглядит абсурдным.

Ранее стало известно, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.