ICAO созывает срочное заседание в связи с ситуацией с бортом Ryanair
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- AFP
«Президент совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года», — говорится в заявлении организации в Twitter.
Ранее сообщалось, что ситуация будет обсуждаться на Совете ЕС, а также постпредами стран НАТО.
Также сообщалось, что Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.