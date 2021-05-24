ICAO созывает срочное заседание в связи с ситуацией с бортом Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведёт 27 мая экстренное заседание в связи с ситуацией с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске.

«Президент совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года», — говорится в заявлении организации в Twitter.

Ранее сообщалось, что ситуация будет обсуждаться на Совете ЕС, а также постпредами стран НАТО.

Также сообщалось, что Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.