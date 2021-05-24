Угроза рейсу Lufthansa из Минска во Франкфурт не подтвердилась
- Reuters
«На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Telegram.
Отмечается, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.
Ранее аэропорт Минска сообщил, что посадка на рейс Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт-на-Майне была остановлена из-за электронного письма о возможном теракте.