Угроза рейсу Lufthansa из Минска во Франкфурт не подтвердилась

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Информация о подготовке теракта по отношению к рейсу Lufthansa Минск — Франкфурт не подтвердилась, сообщили в национальном аэропорту столицы Белоруссии.
Угроза рейсу Lufthansa из Минска во Франкфурт не подтвердилась
  • Reuters

«На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Telegram.

Отмечается, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.

Ранее аэропорт Минска сообщил, что посадка на рейс Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт-на-Майне была остановлена из-за электронного письма о возможном теракте.

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