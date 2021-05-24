Austrian Airlines объяснили, почему рейс из Вены в Москву облетел Белоруссию

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, принадлежащая немецкой Lufthansa, объяснила, почему рейс из Вены в Москву облетал территорию Белоруссии.

«Рейс Austrian Airlines из Вены в Москву облетел территорию Белоруссии, потому что к моменту его выполнения Lufthansa ещё не завершила оценку ситуации с безопасностью», — приводит РИА Новости слова представительницы авиакомпании.

В Lufthansa сообщали, что полёты авиагруппы в Белоруссию в настоящее время проходят без изменений, при этом продолжается мониторинг ситуации.

Ранее крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» призвала Евросоюз на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске прекратить авиасообщение с Белоруссией.