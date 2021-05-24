Авиаэксперт прокомментировал ситуацию вокруг посадки самолёта Ryanair в Белоруссии

Авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров прокомментировал ситуацию вокруг посадки пассажирского самолёта компании Ryanair в Белоруссии.

«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила. Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, Белоруссия как член ICAO отвечает перед международным сообществом за безопасность полётов гражданских воздушных судов в своём пространстве.

Как добавил эксперт, Белоруссия — небольшое государство с небольшой авиацией, но при этом большая транзитная страна для авиакомпаний из России, Европы и Азии.

«Если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то её могут изолировать», — заключил Гусаров.

В свою очередь, президент международного агентства «Безопасность полётов» Валерий Шелковников в беседе с НСН выразил мнение, что технологически пока ничего не понятно.

«Опубликован радиообмен между авиадиспетчером и пилотом. Дело в том, что пилот включил код 7700. Это говорит о том, что у него на борту не всё в порядке. В радиообмене между диспетчером и пилотом говорится, что там есть бомба», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуации с посадкой в Минске самолёта Ryanair нужно дать трезвую оценку.