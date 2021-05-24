Зеленский заявил о краже «двух Крымов» из-за моратория на продажу земли

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время действия более чем 20-летнего моратория на продажу сельскохозяйственной земли в стране было незаконно присвоено около 5 млн га государственной земли, что почти равняется по площади двум полуостровам Крым.
Зеленский заявил о краже «двух Крымов» из-за моратория на продажу земли
  • Reuters

«По предварительным подсчётам, некоторыми политиками и бизнесменами за время существования моратория было присвоено около 5 млн га государственных земель Украины», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Он отметил, что 5 млн га — это площадь двух полуостровов Крым.

«Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то, и другое», — добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.




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