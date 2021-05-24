Зеленский заявил о краже «двух Крымов» из-за моратория на продажу земли
- Reuters
«По предварительным подсчётам, некоторыми политиками и бизнесменами за время существования моратория было присвоено около 5 млн га государственных земель Украины», — приводит УНИАН слова Зеленского.
Он отметил, что 5 млн га — это площадь двух полуостровов Крым.
«Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то, и другое», — добавил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.