Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс изменения в законы о СМИ и массовых мероприятиях.

Об этом пишет БЕЛТА.

Так, генпрокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

Также предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок.

Независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Лукашенко также подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях.

Так, все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды.

Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации.

Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Ранее Лукашенко призвал прекратить противостояние в обществе.