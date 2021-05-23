Число случаев коронавируса в Латвии достигло 130 945
За прошедшие сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Латвии возросло на 233, в результате чего общее число заболевших за всё время пандемии достигло 130 945.
- Reuters
Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Отмечается, что за последние сутки скончались три пациента с коронавирусом.
Ранее стало известно, что Совет ЕС и Европарламент договорились по сертификатам о вакцинации.
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