Число случаев коронавируса в Латвии достигло 130 945

За прошедшие сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Латвии возросло на 233, в результате чего общее число заболевших за всё время пандемии достигло 130 945.

Reuters

Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Отмечается, что за последние сутки скончались три пациента с коронавирусом. Ранее стало известно, что Совет ЕС и Европарламент договорились по сертификатам о вакцинации.