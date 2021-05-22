В Раде анонсировали сбор подписей за референдум против рынка земли на Украине
- РИА Новости
«Вскоре начнётся сбор подписей за проведение соответствующего референдума», — сообщается на сайте партии.
Отмечается, что к организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тыс. человек.
На собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: «Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?»
Уточняется, что партия намерена собрать 3 млн подписей.
Ранее Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме.