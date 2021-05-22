В Раде анонсировали сбор подписей за референдум против рынка земли на Украине

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Фракция «Батькивщина» провела собрание инициативной группы, выступающей за референдум против продажи земли на Украине.
В Раде анонсировали сбор подписей за референдум против рынка земли на Украине
  • РИА Новости

«Вскоре начнётся сбор подписей за проведение соответствующего референдума», — сообщается на сайте партии.

Отмечается, что к организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тыс. человек.

На собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: «Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?»

Уточняется, что партия намерена собрать 3 млн подписей.

Ранее Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

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