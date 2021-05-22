В Раде анонсировали сбор подписей за референдум против рынка земли на Украине

Фракция «Батькивщина» провела собрание инициативной группы, выступающей за референдум против продажи земли на Украине.

«Вскоре начнётся сбор подписей за проведение соответствующего референдума», — сообщается на сайте партии.

Отмечается, что к организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тыс. человек.

На собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: «Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?»

Уточняется, что партия намерена собрать 3 млн подписей.

Ранее Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме.