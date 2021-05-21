В Кремле прокомментировали санкции Украины против россиян
- globallookpress.com
«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении санкций против ряда российских и украинских граждан, а также компаний из России.
В частности, ограничительные меры продлеваются в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова, МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК и других.