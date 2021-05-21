В Кремле прокомментировали санкции Украины против россиян

Антироссийские санкции Киева лежат явно не в плоскости подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении санкций против ряда российских и украинских граждан, а также компаний из России.

В частности, ограничительные меры продлеваются в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова, МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК и других.