В Кремле прокомментировали санкции Украины против россиян

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Антироссийские санкции Киева лежат явно не в плоскости подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали санкции Украины против россиян
  • globallookpress.com

«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении санкций против ряда российских и украинских граждан, а также компаний из России.

В частности, ограничительные меры продлеваются в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова, МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК и других.

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