Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Громадське».
Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что не имеет доказательств «финансирования терроризма» со стороны политика, однако намерена настаивать на заключении его под стражу.
Медведчука подозревают в госизмене и ряде других преступлений. Его преследование президент страны Владимир Зеленский объяснил «борьбой с олигархами».
Сам глава ОПЗЖ все обвинения отвергает, называя дело против себя политически мотивированным.