Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом

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Апелляционный суд Киева оставил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.
Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Громадське».

Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что не имеет доказательств «финансирования терроризма» со стороны политика, однако намерена настаивать на заключении его под стражу.

Медведчука подозревают в госизмене и ряде других преступлений. Его преследование президент страны Владимир Зеленский объяснил «борьбой с олигархами».

Сам глава ОПЗЖ все обвинения отвергает, называя дело против себя политически мотивированным. 

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