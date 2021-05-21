Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд Киева оставил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает «Громадське».

Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что не имеет доказательств «финансирования терроризма» со стороны политика, однако намерена настаивать на заключении его под стражу.

Медведчука подозревают в госизмене и ряде других преступлений. Его преследование президент страны Владимир Зеленский объяснил «борьбой с олигархами».

Сам глава ОПЗЖ все обвинения отвергает, называя дело против себя политически мотивированным.