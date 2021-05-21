Лидер Узбекистана предложил возобновить пассажирское сообщение в ЕАЭС

Короткая ссылка
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о необходимости возобновить регулярное пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение в рамках Евразийского экономического союза.
Лидер Узбекистана предложил возобновить пассажирское сообщение в ЕАЭС
  • РИА Новости

«С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинации населения полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения», — сказал он.

Россия с 1 апреля возобновила авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин рассказал о мобильном приложении для упрощения формальностей при пересечении границ между странами ЕАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить