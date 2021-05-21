Лидер Узбекистана предложил возобновить пассажирское сообщение в ЕАЭС
- РИА Новости
«С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинации населения полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения», — сказал он.
Россия с 1 апреля возобновила авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.
В конце 2020 года президент России Владимир Путин рассказал о мобильном приложении для упрощения формальностей при пересечении границ между странами ЕАЭС.