Лидер Узбекистана предложил возобновить пассажирское сообщение в ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о необходимости возобновить регулярное пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение в рамках Евразийского экономического союза.

«С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинации населения полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения», — сказал он.

Россия с 1 апреля возобновила авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин рассказал о мобильном приложении для упрощения формальностей при пересечении границ между странами ЕАЭС.