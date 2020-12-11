Путин рассказал о мобильном приложении для передвижения по ЕАЭС
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Об этом он сказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
По его словам, в рамках ЕАЭС уже выполняются крупные цифровые проекты, касающиеся сферы транспорта, промышленности, рынка труда.
По линии Евразийского банка развития создан специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов в сфере информационной интеграции.
«Один из таких проектов предложен в России и подразумевает создание мобильного предложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами ЕврАзЭС», — заявил российский президент.
Также Путин сообщил, что Россия поставила странам ЕАЭС свыше 900 тыс. тестов на коронавирус.