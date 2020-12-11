Путин рассказал о мобильном приложении для передвижения по ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал, что российские специалисты предложили создать мобильное приложение для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза.

Об этом он сказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, в рамках ЕАЭС уже выполняются крупные цифровые проекты, касающиеся сферы транспорта, промышленности, рынка труда.

По линии Евразийского банка развития создан специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов в сфере информационной интеграции.

«Один из таких проектов предложен в России и подразумевает создание мобильного предложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами ЕврАзЭС», — заявил российский президент.

Также Путин сообщил, что Россия поставила странам ЕАЭС свыше 900 тыс. тестов на коронавирус.