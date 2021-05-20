Глава Минздрава Украины планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих

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Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о планах вакцинировать в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 до конца 2021 года всех желающих.
Глава Минздрава Украины планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих
  • Reuters

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

«Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели — до конца 2021-го вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает», — говорится в заявлении.

Ляшко также отметил, что в ближайшее время представит команду своих заместителей. По его словам, это будут люди, которые «работают ответственно, прозрачно и ставят перед собой высокие цели».

Ранее парламент Украины по предложению премьер-министра страны назначил главного санитарного врача Виктора Ляшко главой Министерства здравоохранения.

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