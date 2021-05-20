Глава Минздрава Украины планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих
- Reuters
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
«Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели — до конца 2021-го вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает», — говорится в заявлении.
Ляшко также отметил, что в ближайшее время представит команду своих заместителей. По его словам, это будут люди, которые «работают ответственно, прозрачно и ставят перед собой высокие цели».
Ранее парламент Украины по предложению премьер-министра страны назначил главного санитарного врача Виктора Ляшко главой Министерства здравоохранения.