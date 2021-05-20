Белорусский премьер назвал насыщенной повестку отношений с Россией
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- РИА Новости
«Прошлый и этот год очень насыщенные [в белорусско-российских отношениях]. В этом году предстоит много важных встреч: предстоит Форум регионов [Белоруссии и России], Совет министров Союзного государства и Высший Госсовет», — цитирует его ТАСС.
Головченко выразил надежду, что российский посол «быстро и глубоко погрузится в повестку двусторонних отношений».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран, в том числе посла России Евгения Лукьянова.