Белорусский премьер назвал насыщенной повестку отношений с Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с послом России Евгением Лукьяновым заявил, что повестка белорусско-российских отношений носит насыщенный характер.

«Прошлый и этот год очень насыщенные [в белорусско-российских отношениях]. В этом году предстоит много важных встреч: предстоит Форум регионов [Белоруссии и России], Совет министров Союзного государства и Высший Госсовет», — цитирует его ТАСС.

Головченко выразил надежду, что российский посол «быстро и глубоко погрузится в повестку двусторонних отношений».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран, в том числе посла России Евгения Лукьянова.