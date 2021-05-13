Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
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Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости, сообщает БЕЛТА.
Также верительные грамоты главе государства вручили послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.
30 апреля новый посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов встретился с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Лукьянов был назначен на этот пост президентом России Владимиром Путиным 25 марта.
Освобождённый от данных обязанностей Дмитрий Мезенцев стал госсекретарём Союзного государства.