На Украине сделали более 1 млн прививок от коронавируса
- Reuters
Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
«По состоянию на 19 мая на Украине сделали 1 012 815 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 964 745 человек, а завершили вакцинацию уже 48 070 человек. Всего вакцинированы 964 747 человек», — говорится в заявлении.
Лидерами по количеству вакцинированных стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.