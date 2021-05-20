На Украине сделали более 1 млн прививок от коронавируса

Пресс-служба Центра общественного здоровья Украины сообщила, что в стране по состоянию на 19 мая сделали более 1 млн прививок вакцинами от коронавируса.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«По состоянию на 19 мая на Украине сделали 1 012 815 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 964 745 человек, а завершили вакцинацию уже 48 070 человек. Всего вакцинированы 964 747 человек», — говорится в заявлении.

Лидерами по количеству вакцинированных стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.