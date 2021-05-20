Зеленский рассказал, когда на Украине закончится «эпоха бедности»

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции, когда в стране закончится «эпоха бедности».
Зеленский рассказал, когда на Украине закончится «эпоха бедности»
  • ©president.gov.ua

«Что касается бедности — непросто. Не всё зависит от меня. Скажу честно: давлю на правительство, чтобы увеличили и минималку, и пенсии. Да, им непросто — и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается не очень хорошо, достаточно медленно из-за COVID-19», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в сравнении с остальными странами мира по развитию экономики Украина находится в «нормальном состоянии».

«Но эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, когда государство будет максимально диджитализировано. Всё это будет обязательно», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский назвал приоритеты в дальнейшей работе на посту президента.

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