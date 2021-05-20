Зеленский анонсировал масштабный военный парад на Украине

В День независимости Украины, 24 августа, состоится масштабный военный парад, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Будет парад. Парад будет военный, парад будет большой. Как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил глава государства, в мероприятиях по случаю 30-летия независимости примут участие представители 30 стран: приглашены президенты, премьеры, главы церквей, министры иностранных дел.

Ранее Зеленский назвал своим приоритетом Украину без войны. Он подчеркнул, что крепкий мир зависит от армии, «она должна быть крепкой везде».