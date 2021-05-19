В Белоруссии возбуждены дела об угрозе убийства генпрокурора

Прокуратура в Белоруссии возбудила уголовные дела об угрозе убийства генерального прокурора страны Андрея Шведа и его публичном оскорблении в интернете.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Согласно материалам дела, неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 18 по 19 мая 2021 года высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийства», — отметили в Генпрокуратуре.

В это же время неустановленные лица разместили в различных чатах Telegram-каналов комментарии с презрительными, уничижительными, неприличными выражениями в отношении генпрокурора, которые стали доступны для прочтения неопределённому кругу лиц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по уголовному делу о подготовке госпереворота.