В Белоруссии возбуждены дела об угрозе убийства генпрокурора
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Согласно материалам дела, неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 18 по 19 мая 2021 года высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийства», — отметили в Генпрокуратуре.
В это же время неустановленные лица разместили в различных чатах Telegram-каналов комментарии с презрительными, уничижительными, неприличными выражениями в отношении генпрокурора, которые стали доступны для прочтения неопределённому кругу лиц.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по уголовному делу о подготовке госпереворота.