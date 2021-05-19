В Молдавии началась всеобщая вакцинация от COVID-19

Секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Денис Чернеля заявил, что в стране стартовала всеобщая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ТАСС, об этом он объявил на пресс-конференции.

«Национальный координационный комитет по иммунизации на сегодняшнем заседании принял решение перейти к всеобщей вакцинации в рамках третьего этапа кампании. Таким образом, на вакцинацию приглашаются все желающие. При этом приоритет всё же будет отдаваться категориям людей, которые больше подвержены риску», — сказал Чернеля.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду привилась от коронавирусной инфекции COVID-19 первой дозой вакцины от компании AstraZeneca.