В Молдавии началась всеобщая вакцинация от COVID-19

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Секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Денис Чернеля заявил, что в стране стартовала всеобщая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Молдавии началась всеобщая вакцинация от COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он объявил на пресс-конференции.

«Национальный координационный комитет по иммунизации на сегодняшнем заседании принял решение перейти к всеобщей вакцинации в рамках третьего этапа кампании. Таким образом, на вакцинацию приглашаются все желающие. При этом приоритет всё же будет отдаваться категориям людей, которые больше подвержены риску», — сказал Чернеля.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду привилась от коронавирусной инфекции COVID-19 первой дозой вакцины от компании AstraZeneca.

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