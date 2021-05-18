В горах Турции пропала туристка с Украины
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«Мы находимся на связи с командованием жандармерии провинции Анталия и братом Яны. Продолжаются активные поисковые мероприятия», — цитирует консульство Украины в провинции издание «Сегодня».
Как уточняет OBOZREVATEL, девушка отправилась в Турцию 1 мая, а 10 мая должна была вернуться домой, однако с 2 мая она перестала выходить на связь с семьёй.
Поисками девушки занимаются спасатели и альпинисты. На горе Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi) была найдена её палатка.
В мае трое туристов попали под лавину в Бурятии и погибли.