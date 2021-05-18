В Белоруссию доставили 300 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса

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Минобороны Белоруссии сообщило, что в республику доставили 300 тыс. доз китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Белоруссию доставили 300 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства. 

В сообщении говорится, что на аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолёт Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китая, в том числе с вакцинами от COVID-19.

В министерстве сообщили, что в феврале китайская сторона передала Белоруссии 100 тыс. доз вакцины.

«Сегодня в Беларусь прибыло ещё 300 тыс. доз — на 150 тыс. человек», — заявили в Минобороны.

Ранее Минздрав Белоруссии заявил, что белорусские учёные получили «кандидатный вариант» вакцины от COVID-19.

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