Минздрав Белоруссии уточнил ситуацию с белорусской вакциной от COVID-19

Минздрав Белоруссии заявил, что белорусские учёные получили «кандидатный вариант» вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава Белоруссии, замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко отметил, что теперь необходимо оценить безопасность вакцины и провести клинические испытания.

«В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины — так называемая вакцина в пробирке. Мы пошли по пути создания вакцины классического типа — убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована — применяется уже больше столетия», — сказал он.

Тарасенко подчеркнул, что это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса.

«Создание вакцины — это непростой процесс. Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также проведение доклинических и клинических испытаний полученного препарата», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским учёным удалось создать собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.