Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским учёным удалось создать собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — заявил глава Белоруссии.

В апреле сообщалось, что Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавирусной инфекции.