Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским учёным удалось создать собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — заявил глава Белоруссии.
В апреле сообщалось, что Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавирусной инфекции.
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