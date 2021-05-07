Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским учёным удалось создать собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — заявил глава Белоруссии.

В апреле сообщалось, что Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавирусной инфекции.

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