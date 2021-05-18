Премьер Украины поручил провести эвакуацию украинцев из сектора Газа

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры страны эвакуировать находящихся в секторе Газа украинцев.

Об этом Шмыгаль написал в своём Telegram-канале.

«Во исполнение поручения президента Украины дал задание Министерству иностранных дел и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа», — заявил он.

По его словам, более сотни украинских граждан заявили о желании покинуть сектор Газа.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.