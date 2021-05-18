Премьер Украины поручил провести эвакуацию украинцев из сектора Газа
- Reuters
Об этом Шмыгаль написал в своём Telegram-канале.
«Во исполнение поручения президента Украины дал задание Министерству иностранных дел и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа», — заявил он.
По его словам, более сотни украинских граждан заявили о желании покинуть сектор Газа.
Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.