В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Лукашенко в конце мая

Новая встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в конце мая находится на стадии подготовки, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.

Прошлая встреча Путина и Лукашенко прошла в Москве 22 апреля.