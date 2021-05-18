В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Лукашенко в конце мая
- РИА Новости
«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.
Прошлая встреча Путина и Лукашенко прошла в Москве 22 апреля.