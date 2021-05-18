В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Лукашенко в конце мая

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Новая встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в конце мая находится на стадии подготовки, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Лукашенко в конце мая
  • РИА Новости

«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.

Прошлая встреча Путина и Лукашенко прошла в Москве 22 апреля.

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