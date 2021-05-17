Премьер Эстонии заявила о планах посетить линию соприкосновения в Донбассе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции после переговоров с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем заявила о планах посетить линию соприкосновения в Донбассе.

«Как уже отметил премьер-министр, завтра я посещу линию соприкосновения на востоке Украины. Эстония была активной в своей поддержке людей, пострадавших в этой войне», — приводит её слова Интерфакс-Украина.

По словам Каллас, она сможет поделиться информацией с лидерами НАТО и ЕС в ходе предстоящих дискуссий.

Ранее в Киеве сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение отправиться с поездкой в Донбасс.