В Киеве сообщили, что глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс

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В Киеве сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение отправиться с поездкой в Донбасс.
В Киеве сообщили, что глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс
  • Reuters

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Рад, что Петер принял моё приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в комитете министров Совета Европы в мае», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с лидерами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил об идущей в Европе «войне» из-за Крыма и Донбасса.

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