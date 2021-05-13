В Киеве сообщили, что глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс

В Киеве сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение отправиться с поездкой в Донбасс.

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Рад, что Петер принял моё приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в комитете министров Совета Европы в мае», — сказал он.

Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні 2/2 pic.twitter.com/jFyAlj3X8K — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2021

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с лидерами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил об идущей в Европе «войне» из-за Крыма и Донбасса.