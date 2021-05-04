Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с лидерами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил об идущей в Европе «войне» из-за Крыма и Донбасса. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса
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Как отмечается, Зеленский поблагодарил европейских партнёров за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

«Это очень важно сегодня, когда аннексирована часть украинской территории — наш полуостров Крым и когда у нас идёт война на востоке. И это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал он.

В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится «вытеснять» Россию из Крыма. По его словам, для этого следует сделать крымский вопрос «темой номер один» международной повестки и создать механизм давления на Москву. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что этот вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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