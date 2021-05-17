Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с коллегой из Армении

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество и обстановку в Карабахе.
Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с коллегой из Армении
  • РИА Новости

«17 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе.

13 мая сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении.

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