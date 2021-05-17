Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с коллегой из Армении
- РИА Новости
«17 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Отмечается, что в ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе.
13 мая сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении.