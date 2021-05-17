Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с коллегой из Армении

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество и обстановку в Карабахе.

РИА Новости