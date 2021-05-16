В Белоруссии не исключили отработку авиацией НАТО авиаударов по республике

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Первый замначальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ предположил, что в ходе демонстративных полётов бомбардировщиков НАТО отрабатываются варианты авиаударов по Белоруссии и России.
В Белоруссии не исключили отработку авиацией НАТО авиаударов по республике
  • Reuters

Он выразил сожаление, что начали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, а именно США.

По его словам, в 2021 году было совершено девять подобных полётов по сопредельной территории. 

«И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по России», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы Генштаба ВС Белоруссии заявил, что НАТО за последние четыре года усовершенствовало военную инфраструктуру у белорусских границ.

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