В Белоруссии не исключили отработку авиацией НАТО авиаударов по республике
- Reuters
Он выразил сожаление, что начали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, а именно США.
По его словам, в 2021 году было совершено девять подобных полётов по сопредельной территории.
«И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по России», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы Генштаба ВС Белоруссии заявил, что НАТО за последние четыре года усовершенствовало военную инфраструктуру у белорусских границ.