В Белоруссии не исключили отработку авиацией НАТО авиаударов по республике

Первый замначальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ предположил, что в ходе демонстративных полётов бомбардировщиков НАТО отрабатываются варианты авиаударов по Белоруссии и России.

Он выразил сожаление, что начали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, а именно США.

По его словам, в 2021 году было совершено девять подобных полётов по сопредельной территории.

«И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по России», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы Генштаба ВС Белоруссии заявил, что НАТО за последние четыре года усовершенствовало военную инфраструктуру у белорусских границ.