В Грузии анонсировали визит главы МИД на Украину

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 16—17 мая будет находиться с официальным визитом в Киеве, сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

«Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16—17 мая с официальным визитом отправится в Киев, где проведёт двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Украины», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе переговоров будут обсуждаться перспективы грузино-украинского сотрудничества по различным направлениям, вопросы региональной безопасности и общие вызовы, а также подготовка к будущему саммиту программы «Восточного партнёрства».

Залкалиани также примет участие во встрече глав МИД Грузии, Молдавии и Украины в контексте ведения политического диалога с Евросоюзом и укрепления экономической и структурной интеграции.

В конце апреля в Румынии состоялась встреча Залкалиани с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

22 апреля в Киев вернулся посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины.