В Грузии анонсировали визит главы МИД на Украину
- Reuters
«Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16—17 мая с официальным визитом отправится в Киев, где проведёт двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Украины», — приводит сообщение ТАСС.
В ходе переговоров будут обсуждаться перспективы грузино-украинского сотрудничества по различным направлениям, вопросы региональной безопасности и общие вызовы, а также подготовка к будущему саммиту программы «Восточного партнёрства».
Залкалиани также примет участие во встрече глав МИД Грузии, Молдавии и Украины в контексте ведения политического диалога с Евросоюзом и укрепления экономической и структурной интеграции.
В конце апреля в Румынии состоялась встреча Залкалиани с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
22 апреля в Киев вернулся посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины.