Посол Грузии на Украине вернулся в Киев

Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев.

Шарашенидзе был отозван из украинской столицы в мае 2020 года после назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.

«После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договорённостей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

10 апреля сообщалось, что МИД Грузии намерен вернуть посла в Киев.