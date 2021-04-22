Посол Грузии на Украине вернулся в Киев

Короткая ссылка
Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев.
Посол Грузии на Украине вернулся в Киев
  • © mfa.gov.ua

Шарашенидзе был отозван из украинской столицы в мае 2020 года после назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.

«После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договорённостей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

10 апреля сообщалось, что МИД Грузии намерен вернуть посла в Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить