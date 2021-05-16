Азербайджан объявил о начале военных учений

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В Азербайджане начинаются военные учения с привлечением ракетных и артиллерийских войск, авиации и сил специального назначения, сообщает Минобороны республики.
Азербайджан объявил о начале военных учений
  • РИА Новости
  • © Минобороны Азербайджана

«В учениях под руководством министра обороны задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, миномёты и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — говорится в сообщении.

В ходе учений планируется уделить особое внимание управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск, а также совершенствованию взаимодействия между общевойсковыми объединениями и отработке предотвращения провокаций и проведения контропераций по нейтрализации террористов.

Учения в Азербайджане продлятся до 20 мая.

В апреле состоялись совместные оперативно-тактические учения Азербайджана и Турции.

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