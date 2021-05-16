На Украине за сутки выявили более 3500 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 3620 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 153 864, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«3620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 ребёнка и 60 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине умерли 133 пациента с коронавирусом, за время пандемии — 48 075. При этом за 24 часа выписали ещё 7921 вылечившегося от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 на Украине возросло до 1 857 724.

Ранее сообщалось, что в прививочных пунктах на Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы.