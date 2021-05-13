На Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca

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В прививочных пунктах на Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы. 
На Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минздрава Украины в Facebook. 

Отмечается, что 26 тыс. зарезервированы для второй дозы пациентам, которые прививались с 24 февраля.

Уточняется, что вакцина закончилась в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

11 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина увеличила контракт на поставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer до 20 млн доз.

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