В прививочных пунктах на Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минздрава Украины в Facebook.

Отмечается, что 26 тыс. зарезервированы для второй дозы пациентам, которые прививались с 24 февраля.

Уточняется, что вакцина закончилась в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

11 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина увеличила контракт на поставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer до 20 млн доз.