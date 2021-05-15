Лукашенко поручил разместить в России облигации на 100 млрд рублей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей с целью рефинансирования внешнего государственного долга республики.

Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Осуществить в 2021—2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путём эмиссии на территории России государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней», — говорится в документе.

Денежные средства, полученные от размещения указанных государственных ценных бумаг, будут зачисляться на банковский счет Минфина, открытый в Газпромбанке на территории России.

Осуществление расходов будет производиться за счёт средств, предусмотренных в бюджете республики на обслуживание внешнего государственного долга.

В 2019 году в правительстве Белоруссии заявили о планах в течение 2019—2020 годов разместить на территории России свои государственные ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей.