Минский расчёт: почему Белоруссия намерена разместить свои гособлигации на российской бирже

Белоруссия рассчитывает в ближайшие два года разместить свои государственные облигации на Московской бирже. Бумаги будут номинированы в российской валюте, общая сумма займа может составить до 30 млрд рублей. Эксперты полагают, что белорусские госбумаги будут пользоваться спросом у банков и инвестиционных фондов. Почему Минск захотел выйти на российский финансовый рынок — в материале RT.

Правительство Белоруссии планирует в течение 2019—2020 годов разместить на территории России свои государственные ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров РБ.

В документе отмечается, что срок обращения гособлигаций рассчитан на период не менее трёх лет (1092 дней). Деньги от продажи бумаг будут поступать на счёт Минфина РБ, открываемый в Газпромбанке.

Как сообщил белорусский Минфин, размещение государственных долговых бумаг на территории России организуют четыре банка — Газпромбанк, «Совкомбанк», Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Евразийский банк развития. Соглашение с финансовыми организациями было подписано ещё 31 июля 2018 года.

В министерстве подчеркнули, что гособлигации будут номинированы в российских рублях. Разместить бумаги планируется на Московской бирже.

Управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко в беседе с RT предположил, что белорусские бумаги смогут найти свою нишу на российской бирже, в том числе благодаря увеличению с начала года притока средств на развивающиеся рынки.

Кириенко также отметил, что объём размещения для российского рынка невелик — менее $500 млн — и он никак не скажется на курсе российской валюты.

Опрошенные RT эксперты считают, что основными покупателями гособлигаций Минска станут профессиональные игроки рынка — российские банки и инвестиционные фонды.

«Размещение долговых бумаг на российском рынке — это способ взять кредит не только у правительства России, но и у обычных инвесторов, находящихся на Московской бирже. Выбор России может быть связан с тем, что здесь самая крупная биржевая площадка на постсоветском пространстве и в Восточной Европе», — пояснил RT инвестиционный консультант «БКС Брокер» Михаил Захаров.

Захаров полагает, что приход на рынок облигаций другого государства даёт России возможность показать себя надёжной площадкой для размещения бумаг других стран, например государств Юго-Восточной Азии или тех, кто находится в политической конфронтации с США и Евросоюзом.

Примечательно, что Минск уже имел опыт размещения госбумаг на российском рынке. В 2010 году на Московской межбанковской валютной бирже были размещены двухлетние государственные облигации на 7 млрд российских рублей.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко подчеркнул, что, поскольку белорусские долговые бумаги номинированы в российских рублях, они не должны иметь более выгодные условия размещения, чем облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина России.

«Поскольку Россия выпускает конкурирующие облигации в рублях, любая другая страна должна платить более высокий процент за свои долговые бумаги. Так поступают США, имея по долларовым облигациям высший рейтинг и самые низкие ставки в мире. Все остальные государства вынуждены платить к ним дополнительную премию», — пояснил в беседе с RT Корищенко.

Эксперт предположил, что ставка по белорусским бумагам может быть на 1—2% выше, чем у российских ОФЗ.

13 марта Минфин России разместил рекордный для одного дня объём ОФЗ — на 91,5 млрд рублей, сообщил ТАСС. Состоялись два аукциона: по итогам первого средневзвешенная доходность составила 8,47% годовых, второго — 8% годовых.

Минфин Белоруссии объясняет выход на российский рынок необходимостью диверсификации инвесторов и инструментов заимствования.

В сентябре 2018 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск планирует привлечь в ближайшие годы до $2 млрд за счёт размещения государственных суверенных облигаций на локальных рынках. В интервью телеканалу СТВ Ермолович уточнил, что речь идёт о России, Китае и других странах.

«Российский рынок можно считать безальтернативным для Минска. На других вряд ли найдётся достаточный спрос и инвесторы, которые разбираются в локальном рынке», — считает Алексей Кириенко.

Эксперты подчеркнули, что приход иностранного заёмщика на Московскую биржу свидетельствует о стабильности российского финансового рынка.

«Это косвенное признание того, что российская экономика имеет определённый запас ликвидности. Таким образом, Россия делает ещё один шаг к выполнению Москвой функции международного финансового центра», — заключил Константин Корищенко.