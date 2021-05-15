На Украине за сутки выявлено 6796 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6796 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 150 244, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки выявлено 6796 новых случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине умерли 322 заболевших коронавирусом, за время пандемии — 47 942. При этом за 24 часа выписали ещё 17 202 вылечившихся от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 на Украине возросло до 1 849 803.

Ранее сообщалось, что в прививочных пунктах на Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы.

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