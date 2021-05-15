От Зеленского потребовали выселиться из государственной резиденции

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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала у действующего президента страны Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции.
От Зеленского потребовали выселиться из государственной резиденции
  • Reuters

«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции», — говорится в сообщении на сайте партии.

Также в политсиле потребовали от Зеленского начать жить как герой сериала «Слуга народа» Голобородько и передать детям, но не своим, дачу в Конча-Заспе.

Как пишет РИА Новости, ранее Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области.

По его словам, в элитных посёлках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники и налоговики.

В апреле 2019 года Зеленский — тогда ещё кандидат на пост президента Украины — заявил, что не видит в резиденциях главы государства никакого смысла.

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