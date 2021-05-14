Главы минобороны Армении и России провели переговоры
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Минобороны Армении.
Отмечается, что они обсудили ситуацию в Сюникской области.
«Глава Минобороны Республики Армения, подчеркнув необходимость мирного разрешения ситуации, в то же время счёл недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что Арутюнян и Шойгу также обсудили ряд вопросов, связанных с армяно-российским военным сотрудничеством, миссией российского миротворческого контингента.
Ранее в Азербайджане заявили о переговорах с Арменией по ситуации на границе.