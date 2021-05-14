Главы минобороны Армении и России провели переговоры

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.
Главы минобороны Армении и России провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Минобороны Армении.

Отмечается, что они обсудили ситуацию в Сюникской области.

«Глава Минобороны Республики Армения, подчеркнув необходимость мирного разрешения ситуации, в то же время счёл недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Арутюнян и Шойгу также обсудили ряд вопросов, связанных с армяно-российским военным сотрудничеством, миссией российского миротворческого контингента.

Ранее в Азербайджане заявили о переговорах с Арменией по ситуации на границе.

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