В Белоруссии не поддержали предложение о создании однопалатного парламента

Конституционная комиссия Белоруссии не поддержала предложение о создании однопалатного парламента, сообщило агентство БЕЛТА.

Об этом рассказал заместитель председателя палаты представителей Белоруссии, член конституционной комиссии Валерий Мицкевич.

«Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 — и так далее», — сказал он.

По его словам, в Белоруссии сложились определённые традиции и механизмы взаимодействия властей, в том числе палат парламента. Он отметил, что предлагается «уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать».

«И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя Белоруссии.