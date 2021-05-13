В Кремле заявили об отсутствии у России планов кого-либо поглощать

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что, по мнению ЕС, Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части Восточной Украины.
В Кремле заявили об отсутствии у России планов кого-либо поглощать
  • РИА Новости

«(Россия. — RT) никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать», — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странами — участницами ЕС, выпустило материал, в котором говорится, что, по мнению Евросоюза, Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части Восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи паспортов местным жителям.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР. 

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