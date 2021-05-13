Bloomberg: В ЕС заявили о попытках России «интегрировать» часть Украины
- globallookpress.com
Согласно данным агентства, в документе отмечается, что организация выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям якобы направлены на фактическую «интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».
Также отмечается, что в случае если Украина предоставит Донбассу автономию, то это потенциально может блокировать осуществление таких национальных задач страны, как вступление в НАТО и Евросоюз.
Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что конфликт на Украине является гражданской войной.