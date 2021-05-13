Bloomberg: В ЕС заявили о попытках России «интегрировать» часть Украины

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В Евросоюзе выразили опасения, что Россия фактически готовит «интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странами-участницами ЕС.
Bloomberg: В ЕС заявили о попытках России «интегрировать» часть Украины
  • globallookpress.com

Согласно данным агентства, в документе отмечается, что организация выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям якобы направлены на фактическую «интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

Также отмечается, что в случае если Украина предоставит Донбассу автономию, то это потенциально может блокировать осуществление таких национальных задач страны, как вступление в НАТО и Евросоюз.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что конфликт на Украине является гражданской войной.

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