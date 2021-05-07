Пасечник назвал конфликт на Украине гражданской войной

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Конфликт на Украине является гражданской войной, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, добавив, что об этом нужно говорить вслух.
Пасечник назвал конфликт на Украине гражданской войной
  • © Администрация главы Луганской народной республики

«И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счёту, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день», — цитирует РИА Новости Пасечника.

По его словам, ВСУ стреляют по гражданам своей страны из-за несогласия ЛНР с политикой новых властей Украины. В частности, как он отметил, жители региона отказались от того, чтобы у них «доминирующим началом» стал фашизм.

«Мы не согласились с тем, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией», — добавил он.

Ранее Пасечник заявил, что ЛНР выражает готовность к переговорам с оппозицией Украины, в случае если это поможет урегулированию в Донбассе.

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