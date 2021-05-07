Пасечник назвал конфликт на Украине гражданской войной

Конфликт на Украине является гражданской войной, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, добавив, что об этом нужно говорить вслух.

«И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счёту, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день», — цитирует РИА Новости Пасечника.

По его словам, ВСУ стреляют по гражданам своей страны из-за несогласия ЛНР с политикой новых властей Украины. В частности, как он отметил, жители региона отказались от того, чтобы у них «доминирующим началом» стал фашизм.

«Мы не согласились с тем, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией», — добавил он.

Ранее Пасечник заявил, что ЛНР выражает готовность к переговорам с оппозицией Украины, в случае если это поможет урегулированию в Донбассе.