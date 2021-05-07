Пасечник заявил о готовности к переговорам с оппозицией Украины

Короткая ссылка
Самопровозглашённая Луганская народная республика (ЛНР) выражает готовность к переговорам с оппозицией Украины, в случае если это поможет урегулированию в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник заявил о готовности к переговорам с оппозицией Украины
  • © РИА Новости

«Если это абсолютно конкретные какие-то, обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта в Донбассе мирным путём, я готов разговаривать с кем угодно», — цитирует РИА Новости Пасечника.

По его словам, он один раз встречался с представителем украинской оппозиции — с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Он подчеркнул, что готов к переговорам «с кем угодно», если это поможет прекратить войну.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские вооружённые силы разместили военную технику и вооружение в жилом районе села Катериновка и вблизи посёлка городского типа Мироновский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить