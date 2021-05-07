Пасечник заявил о готовности к переговорам с оппозицией Украины

Самопровозглашённая Луганская народная республика (ЛНР) выражает готовность к переговорам с оппозицией Украины, в случае если это поможет урегулированию в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Если это абсолютно конкретные какие-то, обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта в Донбассе мирным путём, я готов разговаривать с кем угодно», — цитирует РИА Новости Пасечника.

По его словам, он один раз встречался с представителем украинской оппозиции — с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Он подчеркнул, что готов к переговорам «с кем угодно», если это поможет прекратить войну.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские вооружённые силы разместили военную технику и вооружение в жилом районе села Катериновка и вблизи посёлка городского типа Мироновский.