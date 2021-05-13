СК возбудил дела по фактам обстрелов украинскими силовиками в Донбассе

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которых погиб мирный житель.

По данным следствия, 8 мая украинские военные прицельно обстреляли из тяжёлых видов вооружения посёлок шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка.

«В результате обстрела не участвующий в вооружённом конфликте мирный житель 1939 года рождения получил ранения и погиб», — говорится в сообщении СК.

Также 10 мая украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, в посёлке Александровка Петровского района. Ранения получил мирный житель 1972 года рождения.

«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — заявили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что артиллерийские обстрелы украинскими военными гражданской инфраструктуры, где нет военных объектов, «направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью» гражданских лиц.

Такие преступления не имеют срока давности, напомнили там.

В апреле СК сообщил RT, что за период вооружённого противостояния в Донбассе с 2014 года ведомство возбудило более 430 уголовных дел, из них 370 — в отношении представителей силовых структур Украины.