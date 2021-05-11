Глава СБУ заявил, что видит угрозу от Белоруссии как союзника России
- РИА Новости
«Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником России в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину», — приводит ТАСС его слова.
По словам Баканова, «подтверждением» этому являются «последние совместные учения Белоруссии и России».
Он отметил, что «65% украинской границы (включая границу с Белоруссией) уязвимы, а другие 35%, на западе, тоже требуют пристального внимания».
Ранее бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «НАШ» высказал мнение, что Украина может потерять несколько областей юго-востока из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны.