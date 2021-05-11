Глава СБУ заявил, что видит угрозу от Белоруссии как союзника России

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что видит возможную угрозу для Украины со стороны Белоруссии, так как Минск является военным союзником Москвы.

«Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником России в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину», — приводит ТАСС его слова.

По словам Баканова, «подтверждением» этому являются «последние совместные учения Белоруссии и России».

Он отметил, что «65% украинской границы (включая границу с Белоруссией) уязвимы, а другие 35%, на западе, тоже требуют пристального внимания».

Ранее бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «НАШ» высказал мнение, что Украина может потерять несколько областей юго-востока из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны.